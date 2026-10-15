फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   fraud case registered

Aligarh News: प्लॉट के नाम पर 50 हजार रुपये हड़पने का आरोप, दो के खिलाफ रिपोर्ट

Thu, 15 Oct 2026 04:09 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 04:09 PM IST
विज्ञापन
fraud case registered
अलीगढ़। प्लॉट बेचने के नाम पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने और रुपये वापस मांगने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में सिविल लाइंस थाने में दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


सर सैयद नगर निवासी मोहम्मद अहमद के अनुसार, 30 सितंबर 2024 को दुरगेश नंदन शर्मा और रिहान ने मौजा छेरत में कुल 357 वर्ग गज जमीन का सौदा 20.50 लाख रुपये में तय किया था। आरोप है कि दोनों ने एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये लेकर एक महीने में बैनामा करने का आश्वासन दिया था। निर्धारित समय बीतने के बाद भी बैनामा नहीं किया गया। जांच-पड़ताल करने पर शिकायतकर्ता को पता चला कि रसीद में दर्ज गाटा संख्या मौके पर मौजूद नहीं हैं और संबंधित जमीन पर किसी अन्य महिला का कब्जा है।
विज्ञापन


आरोप है कि 12 अगस्त 2026 को अनूपशहर रोड पर रुपये वापस मांगने पर आरोपियों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से की थी। सुनवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली। सी ओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने दुरगेश नंदन शर्मा और रिहान के खिलाफ केस दर्ज कर उपनिरीक्षक प्रेमपाल सिंह को जांच सौंपी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed