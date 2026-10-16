Aligarh News: रिजवान हत्याकांड में बहनोई समेत चार को उम्रकैद

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अदालत ने प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माने और मारपीट के मामले में छह माह के कारावास से भी दंडित किया। राशिद को आयुध अधिनियम के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2022 की रात राशिद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर रिजवान की गर्दन पर चाकू से वार किया। परिजन उसे मलखान सिंह जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने हत्या, मारपीट और आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किए थे।