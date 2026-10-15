Aligarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की कैद

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पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में क्वार्सी थाने में अपहरण और दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया था। इस संबंध में जब उन्होंने आरोपी के परिजन से बात की तो उन्होंने पीड़ित पक्ष को ही धमकाया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने अरबाज को दोषी ठहराते हुए सुजा सुनाई। विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, वर्ष 2023 में क्वार्सी थाने में अपहरण और दुष्कर्म समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता की मां ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया था। इस संबंध में जब उन्होंने आरोपी के परिजन से बात की तो उन्होंने पीड़ित पक्ष को ही धमकाया। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो अदालत ने अरबाज को दोषी ठहराते हुए सुजा सुनाई।

क्वार्सी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी अरबाज को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी बिस्मिल्लाह कॉलोनी का निवासी है।