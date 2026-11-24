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स्थानीय लोगों ने बताया है कि सिलिंडर से गैस रिसाव के कारण अचानक आग भड़क उठी। लपटें देखकर घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए। सभी ने हिम्मत दिखाते हुए सिलिंडर पर रेता डालकर आग बुझाई। समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। घटना से शादी की खुशियों के बीच परिवार में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

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कासिमपुर नगरी गांव में मंगलवार को कुमरपाल के घर दो बेटियों की बरात आनी है। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, इसी बीच सोमवार सुबह खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में आग लग गई। परिजनों और पड़ोसियों की सूझबूझ आग बुझी।