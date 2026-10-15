Aligarh News: ट्रेन में पिता को आई नींद, स्टेशन पर बिछड़ी बेटी

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जीआरपी की टीम ने तलाश शुरू की और युवती को स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो के प्रतीक्षालय से सुरक्षित तलाश लिया। जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी के अनुसार, गाजियाबाद के लोनी निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए मंगलवार को अलीगढ़ आए थे। दवा दिलाने के बाद दोनों घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। सुबह करीब 11:47 बजे वे प्लेटफार्म नंबर छह पर टूंडला से पुरानी दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए।इसी दौरान पिता को नींद आ गई और बेटी ट्रेन से उतरकर कहीं चली गई। पिता ने थाना जीआरपी पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। युवती के फोटो और हुलिए के आधार पर स्टेशन परिसर में तलाश की तो वह प्रतीक्षालय में बैठी हुई मिली।