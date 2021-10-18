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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Farmers' protest continues for the tenth day

Aligarh News: दसवें दिन भी किसानों का धरना जारी

Tue, 20 Oct 2026 02:36 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:36 AM IST
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Farmers' protest continues for the tenth day
किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को दसवें दिन भी जारी रहा। टप्पल विकासखंड कार्यालय परिसर में चल रहे धरने में बड़ी संख्या में किसान-मजदूर शामिल हुए।
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धरने की अध्यक्षता अलीगढ़ संगठन मंत्री रामचंद्र सरदार ने की, जबकि संचालन अलीगढ़ मंडल प्रवक्ता लोकेंद्र चौधरी ने किया। सोमवार को अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कुमार अत्री और कार्यकर्ताओं से वार्ता कर समस्याएं सुनीं। सांसद ने धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन यूनियन ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला कायम रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रमेश कुमार अत्री ने सांसद को किसानों और मजदूरों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। सांसद ने ज्ञापन संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। चौधरी रमेश कुमार अत्री ने कहा कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर इस्लाम सैफी, चौधरी प्रदीप कुमार, रामचंद्र सरदार, दिलशाद अली खान, उमर शेर, नर्सीपाल ठाकुर, जगदीश उर्फ भूरा, चौधरी विजयपाल आदि मौजूद रहे।
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