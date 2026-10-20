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Aligarh News: दुर्गा वाहिनी ने किया शस्त्र पूजन

Tue, 20 Oct 2026 02:40 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:40 AM IST
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Durga Vahini performed
अतरौली में शस्त्र पूजन करतीं दुर्गा वाहिनी की बहनें। स्रोत: स्वयं  - फोटो : samvad
दुर्गा वाहिनी के स्थापना दिवस पर प्रांत उपाध्यक्ष शशिबाला के नेतृत्व में मोहल्ला कच्ची गढ़ी में शस्त्र पूजन किया गया। मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से पूजन हुआ। शशिबाला ने मां दुर्गा के शौर्य और शस्त्रों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि धर्म, समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान आवश्यक है। दुर्गा वाहिनी का उद्देश्य मातृशक्ति को संगठित कर संस्कारवान बनाना है। इस दौरान अर्चना वार्ष्णेय, नंदिनी वार्ष्णेय, अंशु, साधना, योजना, ओमवती, मोनिका, मधु देवी, संगीता, गीता, कशिश आदि मौजूद रहीं।
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