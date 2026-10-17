Aligarh News: दुर्गाबाड़ी में शुरू हुई दुर्गा पूजा, सजा पंडाल

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बंगाली कलाकार द्वारा तैयार मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं सजाई गई हैं। आनंद मेले का भी आयोजन किया गया है। संध्या आरती पर बंगाली समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। मां दुर्गा के महिषासुर का वध करने के बाद मायके आगमन पर बंगाली समाज से जुड़े लोग इसे दुर्गा उत्सव के रूप में मनाते हैं।मीडिया प्रभारी बिपाशा मुखर्जी ने बताया कि महाषष्टि के दिन मां का बोधन एवं अधिष्ठान के पश्चात आरती हुई। मां दुर्गा के मां कात्यायनी रूप की पूजा के बाद मां के आगमन के खुशी में महिलाओं द्वारा एगोमोनी गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आनंद मेले का आयोजन हुआ। आयोजन में भोला नाथ अधिकारी, आकाश बासु, जाॅय भट्टाचार्य, मनोज दास गुप्ता, आशु, देवाशीष दास गुप्ता आदि थे।