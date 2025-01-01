Aligarh News: डॉ. आरती मित्तल बनीं भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष

विज्ञापन









डॉ. आरती मित्तल ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है, उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगी। उनका प्रयास महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को बढ़ावा देना और इस धारणा को बदलना होगा कि महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में उदासीन रहती हैं। डॉ. आरती भाजपा और आरएसएस के साथ लंबे समय से जुड़ी रही हैं। नगर निगम के स्वच्छता मिशन की ब्रांड एंबेसडर भी रही हैं। ब्यूरो

विज्ञापन

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा ने महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी डॉ. आरती मित्तल को सौंपी है। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ वह लेखन और सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी हैं। पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी उनकी सक्रियता रही है।