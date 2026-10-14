Aligarh News: 15 करोड़ की ठगी के आरोपी दिव्यांश को मिली जमानत
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:48 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
बन्ना देवी थाना क्षेत्र में सामने आए करीब 15 करोड़ रुपये के कथित ठगी प्रकरण में आरोपी दिव्यांश कुमार को अदालत से जमानत मिल गई है। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे रिहा करने का आदेश जारी किया।
रायल होम्स, तालानगरी निवासी ध्वज कौशिक की शिकायत के अनुसार अचल ताल स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने ज्वालापुरी निवासी मनोज शर्मा ने उनके जरूरी दस्तावेज हासिल किए थे। आरोप है कि इसके बाद उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से फर्जी फर्म बनाई गई और दो बैंकों में खाते खुलवाए गए।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कथित नेटवर्क का खुलासा करते हुए मनोज शर्मा और दिव्यांश कुमार समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में महज दो माह के भीतर लगभग 15 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन
रायल होम्स, तालानगरी निवासी ध्वज कौशिक की शिकायत के अनुसार अचल ताल स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने ज्वालापुरी निवासी मनोज शर्मा ने उनके जरूरी दस्तावेज हासिल किए थे। आरोप है कि इसके बाद उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से फर्जी फर्म बनाई गई और दो बैंकों में खाते खुलवाए गए।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कथित नेटवर्क का खुलासा करते हुए मनोज शर्मा और दिव्यांश कुमार समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में महज दो माह के भीतर लगभग 15 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ था।
विज्ञापन