Aligarh News: 15 करोड़ की ठगी के आरोपी दिव्यांश को मिली जमानत

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रायल होम्स, तालानगरी निवासी ध्वज कौशिक की शिकायत के अनुसार अचल ताल स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी दिलाने के बहाने ज्वालापुरी निवासी मनोज शर्मा ने उनके जरूरी दस्तावेज हासिल किए थे। आरोप है कि इसके बाद उन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उनके नाम से फर्जी फर्म बनाई गई और दो बैंकों में खाते खुलवाए गए।पुलिस ने मामले की जांच के दौरान कथित नेटवर्क का खुलासा करते हुए मनोज शर्मा और दिव्यांश कुमार समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला कि आरोपियों से जुड़े बैंक खातों में महज दो माह के भीतर लगभग 15 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ था।