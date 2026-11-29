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गांव नरऊ निवासी सतीश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 26 नवंबर को वह अपनी भांजी की शादी में भात लेकर गांव बीजलपुर गया था। रात करीब नौ बजे बरात आ चुकी थी। इसी दौरान उसने हलवाई से खाना देर से तैयार होने की शिकायत की। आरोप है कि इस बात पर गांव बीजलपुर निवासी गोलिया, गेंदा, नेहना और शेष सिंह उससे उलझ गए।विरोध करने पर चारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान हलवाई के पास से चाकू लेकर उसके सिर पर वार कर दिया। उसकी सोने की चेन भी तोड़ ली। सतीश के अनुसार, मौके पर पहुंचे उसके साले रामनिवास ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सतीश को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सीओ संजीव तोमर ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। सतीश का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी है।