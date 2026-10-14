Aligarh News: कालिया मर्दन लीला देख भक्तों ने लगाए जयकारे

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कलाकारों ने दिखाया कि भगवान श्रीकृष्ण के कालिया नाग को परास्त कर यमुना को विषमुक्त करने के प्रसंग ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। लीला में दिखाया गया कि कंस ने नंदगांव के बृजवासियों को एक लाख नीलकमल लाकर देने का फरमान सुनाया। उसने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। यमुना में कालिया नाग के विष के कारण जल दूषित हो चुका था।बृजवासियों की परेशानी जानकर भगवान श्रीकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ यमुना किनारे पहुंचे और नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद कालिया नाग से युद्ध कर उसे परास्त किया। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से यमुना का जल निर्मल हुआ और बृजवासियों में खुशी छा गई। कार्यक्रम में मास्टर ओमप्रकाश वार्ष्णेय, अनुज वार्ष्णेय, उमेश उप्पल, अखिल मांगलिक, यश राठी, ब्रजकिशोर राठी और अंकित शर्मा ने ठाकुरजी का माल्यार्पण किया। मौके पर संस्थान के अध्यक्ष आशुतोष, महामंत्री प्रेम प्रकाश माहेश्वरी, देवेंद्र गांधी, जुगल किशोर, राजेश सरकोड़ा, डॉ. गोविंद माहेश्वरी आदि माैजूद रहे।