Aligarh News: खैर और गभाना में पहुंचे दिल्ली के मंत्री आशीष सूद
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:20 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:20 AM IST
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दिल्ली सरकार के गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद खैर के अग्रवाल सेवा सदन में आयोजित भाजपा की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे।
भाजपाई चौ. राजकुमार प्रधान और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सूद ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौ. कृष्णपाल सिंह, सांसद सतीश गौतम, पालिका चेयरमैन संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं, गभाना में भी सूद ने संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू, शिवनारायण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, सुशील गुप्ता और विपिन कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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भाजपाई चौ. राजकुमार प्रधान और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सूद ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष चौ. कृष्णपाल सिंह, सांसद सतीश गौतम, पालिका चेयरमैन संजय शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं, गभाना में भी सूद ने संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू, शिवनारायण शर्मा, जिला उपाध्यक्ष गौरव शर्मा, सुशील गुप्ता और विपिन कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।