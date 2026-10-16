Aligarh News: बारिश से फसल को नुकसान

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गोंडा क्षेत्र में दोपहर करीब एक बजे तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। किसानों के मुताबिक, भीगने से धान का दाना काला पड़ सकता है। खेत में ही दाना अंकुरित होने का खतरा भी है। इससे मंडी में फसल की कीमत घटेगी।कोढ़ा के जगदीश सिंह, नागर-दहौड़ा के हरि प्रेम शर्मा, गिलहटा के हरवीर सिंह, छोटी बल्लम के देवदत्त, ढूकपुरा के भानु प्रताप सहित क्षेत्र के अन्य किसानों ने बताया है कि इन दिनों खेतों में धान की कटाई हो रही है। बाजरा की कटाई भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। गोंडा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवीकरन सिंह और भाकियू टिकैत के तहसील अध्यक्ष कैप्टन हरपाल सिंह ने प्रशासन से फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर राहत देने की मांग की।पिसावा में धान भीगा, सरसों की बुवाई पर भी संकटपिसावा। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया। पलसेड़ा के किसान सुरेश और बिट्टू ने बताया कि सरसों की बुवाई कर रहे किसानों को भी परेशानी हो सकती है। हालांकि, गेहूं की बुवाई से पहले पलेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गन्ने के लिए बारिश को फायदेमंद माना जा रहा है। संवादअकराबाद में तेज हवा से खेतों में गिरी फसलअकराबाद। क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर काले बादल छाने के बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। इससे खेतों में खड़ी और कटी पड़ी धान व बाजरा की फसल प्रभावित हुई। कई जगह जलभराव भी हो गया। किसानों का कहना है कि महंगी लागत और कड़ी मेहनत से तैयार फसल पर मौसम की मार पड़ रही है। संवाद