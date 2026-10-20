फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Quarrel over the sound of the siren

अलीगढ़: रील देखते समय सायरन की आवाज पर हुआ झगड़ा, पथराव में दो महिलाएं घायल, तीन आरोपी गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 05:12 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 20 Oct 2026 05:12 PM IST
सार

लकी दुकान से सामान लेने गया था। रास्ते में वह मोबाइल पर रील देख रहा था, जिसमें पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। पास में जुआ खेल रहे लोगों ने उसे घेर लिया। गाली-गलौज के बाद पीट दिया।

विज्ञापन
Quarrel over the sound of the siren
तीन गिरफ्तार - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र की दुर्गापुरी वाल्मीकि बस्ती में मोबाइल पर रील देखते समय पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर विवाद हो गया। आरोप है कि जुआ खेल रहे युवकों ने पहले रील देख रहे युवक को पीटा और शिकायत करने पहुंचे परिजनों पर भी पथराव कर दिया। हमले में दो महिलाएं घायल हो गईं।

विज्ञापन


बस्ती निवासी नीतू ने पुलिस को बताया कि रविवार रात करीब साढ़े 10 बजे उनका बेटा लकी चौराहे पर दुकान से सामान लेने गया था। रास्ते में वह मोबाइल पर रील देख रहा था, जिसमें पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। आरोप है कि पास में जुआ खेल रहे महेश, देवा, निर्मल, किशन और उनके साथियों ने उसे घेर लिया।
विज्ञापन


गाली-गलौज के बाद आरोपियों ने लकी को पीटा। नीतू के मुताबिक वह पति सुनील और बेटे के साथ शिकायत करने आरोपियों के पास पहुंची तो आरोप है कि करीब 20 लोग लाठी-डंडे और अन्य हथियार लेकर उनके घर तक आ गए और पथराव शुरू कर दिया। जान बचाने के लिए परिवार ने पड़ोसी विमला के घर में शरण ली, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोपियों ने विमला और उनकी बेटी काजल के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गईं। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकले। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीओ प्रथम कमलेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोनों पक्षों के तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed