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Aligarh News: कवर ड्राइव अकादमी ने भीकमपुर को हराकर फाइनल में बनाई जगह

Wed, 21 Oct 2026 02:42 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:42 AM IST
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Cover Drive Academy defeats Bhikampur to secure a spot in the final
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
अलीगढ़ अंडर-16 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कवर ड्राइव अकादमी ने भीकमपुर एस्टेट क्रिकेट अकादमी को 64 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई।
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मंगलवार को अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महुआखेड़ा स्थित मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए कवर ड्राइव अकादमी ने 36.3 ओवर में 184 रन बनाए।

कवर ड्राइव के ऋषभ वीके ने 41 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 48 रन बनाए। शौर्य और ओकासा चौधरी ने 36-36 रन का योगदान दिया। भीकमपुर की ओर से कृष्ण ठाकुर और अनंत प्रकाश ने दो-दो विकेट लिए। 185 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भीकमपुर की टीम 26.3 ओवर में 120 रन पर सिमट गई।
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हर्षित राजपूत ने सर्वाधिक 36 रन और कप्तान मुदित कुमार ने 24 रन बनाए। कवर ड्राइव के अर्पित शर्मा व सोहराब बरकाती ने तीन-तीन विकेट लिए।





हमजाह की सात विकेट से जीत
अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान क्रिकेट सीरीज के आठवें मुकाबले में हमजाह क्रिकेट अकादमी ने द खान क्रिकेट क्लब को सात विकेट से हराकर जीत दर्ज की। राठगांव स्थित हमजाह क्रिकेट अकादमी के मैदान पर खेले गए मुकाबले में रोहित ने चार विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया।
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टॉस जीतकर हमजाह के कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी द खान क्रिकेट क्लब की टीम 18.1 ओवर में 87 रन बनाकर आउट हो गई। उस्मान ने 16 और बेहजाद ने 14 रन बनाए। हमजाह की ओर से रोहित ने चार, अयान खान ने तीन और नासिर ने दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी हमजाह क्रिकेट अकादमी ने 10 ओवर में तीन विकेट खोकर 91 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। निखिल ने नाबाद 32 रन और जीशान ने 29 रन की पारी खेली।
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