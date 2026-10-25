Aligarh News: कांग्रेस कल अलीगढ़ से करेगी विधानसभा चुनाव का शंखनाद

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जनसभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक विवेक बंसल ने शनिवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर पदाधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद जमालपुर, हमदर्द नगर और मौलाना आजाद नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं कर कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसभा में पहुंचने की अपील की। नुक्कड़ सभाओं में पूर्व पार्षद मेहरुद्दीन मेहरू, हाजी मोहम्मद इस्माइल, अनवर अकील, शुजात आसिफ, अमजद हुसैन और फराज किरमानी ने भाग लिया।जनसभा में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक आराधना मिश्रा मोना, सांसद इमरान मसूद और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है।कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, मोहम्मद जियाउद्दीन राही, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ब्रजेश शर्मा और शहबाज जियाउद्दीन सहित अन्य नेता मौजूद रहे।