फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Competition to groom oneself before moon sighting

Aligarh News: चांद के दीदार से पहले खुद को संवारने की होड़

Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Competition to groom oneself before moon sighting
पार्लर में शृंगार करतीं महिलाएं। संवाद
करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही महिलाओं में सजने-संवरने का उत्साह बढ़ गया है। बाजारों में खरीदारी के साथ ही सौंदर्य पार्लरों और सैलून में भी रौनक बढ़ने लगी है। महिलाएं उस दिन खूबसूरत दिखने के लिए चेहरे की सफाई, मेकअप, केश सज्जा और मेहंदी के लिए अग्रिम बुकिंग करा रही हैं।
विज्ञापन



शहर के पार्लरों में 2000 से 6000 रुपये तक के पैकेज उपलब्ध हैं, जबकि विशेष पैकेज की कीमत 7000 रुपये तक पहुंच रही है। महिलाएं पारंपरिक परिधानों के साथ आकर्षक मेकअप, लाल और मैरून रंग के कपड़ों, चूड़े और मेहंदी को प्राथमिकता दे रही हैं। सेंटर पॉइंट स्थित सैलून की मैनेजर रोमा गौड़ ने बताया कि अब तक करीब 60 महिलाएं बुकिंग करा चुकी हैं। महिलाएं अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सेवाएं पसंद कर रही हैं।
विज्ञापन



वहीं, लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित सैलून की ब्रांड हेड निशिता सिंह ने बताया कि करवा चौथ के लिए 3500 रुपये से विशेष पैकेज शुरू किए गए हैं, जिनकी कीमत 7000 रुपये तक है। इनमें चेहरे की सफाई, वैक्सिंग और हेयर स्पा जैसी सेवाएं शामिल हैं। हेयर स्टाइलिंग के लिए 799 रुपये और मेहंदी के लिए 1199 रुपये की बुकिंग हो रही है। दो पैकेज लेने पर मेहंदी मुफ्त देने की सुविधा भी दी जा रही है। त्योहार को लेकर पार्लरों में बुकिंग का सिलसिला तेज हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed