Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
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कार्यशाला
खैर स्थित गौमत चौराहे पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवा व्यापारी सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन कंचन फार्म हाउस पर दोपहर -12 बजे
बैठक-
- वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी की बैठक अचल ताल स्थित वाल्मीकि मंदिर पर - दोपहर 2 बजे
- भारतीय मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय संयोजक मुमताज आलम रिजवी के नेतृत्व में बैठक तस्वीर महल पर - दोपहर 3 बजे
कंवेंशन-
अंतरराष्ट्रीय सिस्टहुड दिवस के अवसर पर ए सिस्टरहुड कंवेशन का आयोजन लैंडमार्क मॉल सिटी शेफ सेंटर प्वाइंट पर - दोपहर 3 बजे
शोभायात्रा
अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा रसलगंज अग्रसेन पार्क से - दोपहर 1 बजे
विज्ञापन
खैर स्थित गौमत चौराहे पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवा व्यापारी सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन कंचन फार्म हाउस पर दोपहर -12 बजे
बैठक-
- वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी की बैठक अचल ताल स्थित वाल्मीकि मंदिर पर - दोपहर 2 बजे
- भारतीय मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय संयोजक मुमताज आलम रिजवी के नेतृत्व में बैठक तस्वीर महल पर - दोपहर 3 बजे
कंवेंशन-
अंतरराष्ट्रीय सिस्टहुड दिवस के अवसर पर ए सिस्टरहुड कंवेशन का आयोजन लैंडमार्क मॉल सिटी शेफ सेंटर प्वाइंट पर - दोपहर 3 बजे
शोभायात्रा
अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा रसलगंज अग्रसेन पार्क से - दोपहर 1 बजे