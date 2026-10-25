फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   city programme

Aligarh News: आज के कार्यक्रम

Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
city programme
अग्रसेन समाज के कार्यक्रम में शामिल समाज के लोग। संवाद
कार्यशाला
विज्ञापन


खैर स्थित गौमत चौराहे पर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवा व्यापारी सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन कंचन फार्म हाउस पर दोपहर -12 बजे

बैठक-
- वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी की बैठक अचल ताल स्थित वाल्मीकि मंदिर पर - दोपहर 2 बजे

- भारतीय मुस्लिम संघ के राष्ट्रीय संयोजक मुमताज आलम रिजवी के नेतृत्व में बैठक तस्वीर महल पर - दोपहर 3 बजे

कंवेंशन-

अंतरराष्ट्रीय सिस्टहुड दिवस के अवसर पर ए सिस्टरहुड कंवेशन का आयोजन लैंडमार्क मॉल सिटी शेफ सेंटर प्वाइंट पर - दोपहर 3 बजे

शोभायात्रा

अग्रवाल युवा संगठन द्वारा अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा रसलगंज अग्रसेन पार्क से - दोपहर 1 बजे
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed