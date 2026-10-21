Aligarh News: शहर में आज

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कृष्णलीला :

सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण सेवा संस्थान द्वारा कृष्ण लीला महोत्सव में कृष्ण सुदामा मिलन की लीला का मंचन शाम 7 बजे।

दुर्गा पूजा :



मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में दुर्गा पूजा और सिंदूर कार्यक्रम शाम 7 बजे।

रामलीला महोत्सव : अचलताल, टीकाराम कॉलोनी, भमोला और ग्यासीराम रामलीला में राम का राज्य तिलक शाम 7 बजे।