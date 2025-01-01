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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   city programme

Aligarh News: शहर में आज

Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:06 AM IST
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city programme
भागवत में शामिल श्रद्धालु। संवाद
पथ संचलन
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रामघाट रोड : विजयदशमी पर एसएमबी इंटर कॉलेज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन सुबह सात बजे
राम-रावण युद्ध
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में राम रावण युद्ध दोपहर एक बजे
रावण वध लीला
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में श्रीराम लीला महोत्सव में रावण वध लीला शाम सात बजे
रावण दहन
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में रावण दहन मेला शाम सात बजे
राज तिलक
बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में राज तिलक की लीला शाम सात बजे
कंस वध
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से कंस वध की लीला शाम सात बजे
महाअष्टमी पूजा
मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में शारदीय दुर्गापूजा में महाअष्टमी पूजा कार्यक्रम शाम सात बजे
डांडिया

अचल ताल : चिंता हरण देवी मंदिर में डांडिया कार्यक्रम शाम छह बजे
रावण टीला : मिथलेश्वर महादेव धर्मशाला में मानवी सेवा परिषद की ओर से डांडिया महोत्सव शाम सात बजे
सासनी गेट: स्काई टावर में डांडिया महोत्सव कार्यक्रम रात आठ बजे
दशहरा मिलन
एएमयू : शारीरिक शिक्षा विभाग में अखंड योग के साथ दशहरा मिलन सुबह सात बजे
शस्त्र पूजन
बौनेर चौराहा : राधा रमण में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से शस्त्र पूजन समारोह सुबह नौ बजे
हवन
आईटीआई रोड : शिरड़ी साईं बाबा मंदिर में महासमाधि दिवस पर हवन सुबह 10 बजे
शोभायात्रा
नौरंगाबाद : पथवारी मंदिर से महारानी नौरंगाबाद छावनी मेला आयोजन समिति की ओर से शोभायात्रा दोपहर 1.30 बजे
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