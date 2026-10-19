Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:03 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
कावेरी वाटिका : लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग में शूटिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
खैर रोड : खेरेश्वर धाम मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या दोपहर 12 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में मेघनाथ वध की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति, राम विलाप लीला का मंचन शाम 7 बजे।
बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में अहिरावण वध की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
कृष्णलीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में सत्यवादी हरिशचंद्र की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
विज्ञापन
भजन संध्या :
खैर रोड : खेरेश्वर धाम मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या दोपहर 12 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में मेघनाथ वध की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में लक्ष्मण शक्ति, राम विलाप लीला का मंचन शाम 7 बजे।
बरौला : ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में अहिरावण वध की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
कृष्णलीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में सत्यवादी हरिशचंद्र की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
मैरिस रोड : दुर्गाबाड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।