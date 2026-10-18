Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:25 AM IST
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शूटिंग चैंपियनशिप
कावेरी वाटिका : लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग में अलीगढ़ जिला शूटिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे
भजन संध्या
सासनी गेट : राधा रमण गोशाला में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम चार बजे
कुंभकर्ण वध
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन शाम सात बजे
सीता हरण
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में श्रीराम लीला महोत्सव में सीता हरण लीला शाम सात बजे
रामेश्वर स्थापना
भमोला: आदर्श रामलीला महोत्सव में भिलनी आश्रम में रामेश्वर स्थापना की लीला शाम सात बजे
रामलीला
बरौला: ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में रामलीला का आयोजन शाम सात बजे
नरसी लीला
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से नरसी लीला का मंचन शाम सात बजे
महासप्तमी पूजा
मैरिस रोड : दुर्गाबाडी में दुर्गा शारदीय दुर्गापूजा पर महासप्तमी पूजा सुबह 9.30 बजे
जांच शिविर
जीटी रोड : रघुनाथ पैलेस में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव पर नेत्र एवं हृदय जांच शिविर दोपहर 12 बजे
महायज्ञ
आईटीआई रोड : पूर्णागिरी माता मंदिर में महायज्ञ का आयोजन दोपहर दो बजे
विज्ञापन
कावेरी वाटिका : लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग में अलीगढ़ जिला शूटिंग चैंपियनशिप सुबह 10 बजे
भजन संध्या
सासनी गेट : राधा रमण गोशाला में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम चार बजे
कुंभकर्ण वध
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में कुंभकर्ण वध की लीला का मंचन शाम सात बजे
सीता हरण
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में श्रीराम लीला महोत्सव में सीता हरण लीला शाम सात बजे
रामेश्वर स्थापना
भमोला: आदर्श रामलीला महोत्सव में भिलनी आश्रम में रामेश्वर स्थापना की लीला शाम सात बजे
रामलीला
बरौला: ग्यासीराम रामलीला महोत्सव में रामलीला का आयोजन शाम सात बजे
नरसी लीला
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण सेवा संस्थान की ओर से नरसी लीला का मंचन शाम सात बजे
महासप्तमी पूजा
मैरिस रोड : दुर्गाबाडी में दुर्गा शारदीय दुर्गापूजा पर महासप्तमी पूजा सुबह 9.30 बजे
जांच शिविर
जीटी रोड : रघुनाथ पैलेस में अग्रवाल युवा संगठन की ओर से अग्रसेन जयंती महोत्सव पर नेत्र एवं हृदय जांच शिविर दोपहर 12 बजे
महायज्ञ
आईटीआई रोड : पूर्णागिरी माता मंदिर में महायज्ञ का आयोजन दोपहर दो बजे