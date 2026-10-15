Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:09 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:09 AM IST
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हॉकी प्रतियोगिता :
रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
मंडलीय युवा समारोह :
नौरंगाबाद : डीएवी इंटर कॉलेज में जिला शैक्षिक विकास एवं खेलकूद समिति की ओर से मंडलीय युवा समारोह सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
मैलरोज बाईपास : प्रिंस नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला :
महावीरगंज : हनुमान मंदिर से रामलीला महोत्सव में हनुमान जी की सवारी शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में श्रीराम लीला महोत्सव में दशरथ मरण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में भिलनी मिलाप की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में भक्त प्रहलाद लीला का मंचन शाम 7 बजे।
अभियान :
नगला मसानी : गोशाला में गो माता सम्मान अभियान दोपहर 1 बजे।
शोभायात्रा :
आईटीआई रोड : पूर्णानंदगिरि माता मंदिर की ओर से शोभायात्रा शाम 4 बजे।
प्रदर्शनी :
रामघाट रोड : टीकाराम डिग्री कॉलेज में एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रदर्शनी सुबह 11.30 बजे
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रामघाट रोड : स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
मंडलीय युवा समारोह :
नौरंगाबाद : डीएवी इंटर कॉलेज में जिला शैक्षिक विकास एवं खेलकूद समिति की ओर से मंडलीय युवा समारोह सुबह 10 बजे।
भजन संध्या :
मैलरोज बाईपास : प्रिंस नगर स्थित खाटू श्याम मंदिर में नवरात्र फलाहार महोत्सव समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला :
महावीरगंज : हनुमान मंदिर से रामलीला महोत्सव में हनुमान जी की सवारी शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी पार्क में श्रीराम लीला महोत्सव में दशरथ मरण लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में भिलनी मिलाप की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजीलाल कन्या इंटर कॉलेज में भक्त प्रहलाद लीला का मंचन शाम 7 बजे।
अभियान :
नगला मसानी : गोशाला में गो माता सम्मान अभियान दोपहर 1 बजे।
शोभायात्रा :
आईटीआई रोड : पूर्णानंदगिरि माता मंदिर की ओर से शोभायात्रा शाम 4 बजे।
प्रदर्शनी :
रामघाट रोड : टीकाराम डिग्री कॉलेज में एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर प्रदर्शनी सुबह 11.30 बजे