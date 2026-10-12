Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:06 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:06 AM IST
विज्ञापन
भजन संध्या :
सुरेंद्र नगर : बैंक कॉलोनी स्थित सर्वेश्वर काली मंदिर में नवरात्र फलाहार समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला महोत्सव :
अचल ताल : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव में जयंत लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में दशरथ मरण की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
बरौला : ग्यासीराम रामलीला में राम वनगमन लीला का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी में लक्ष्मण-परशुराम संवाद शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में सक्कूबाई लीला का मंचन शाम 7 बजे।
लोकार्पण :
खिरनी गेट : बाबूलाल जैन सदर खजांची मार्ग का जैन समाज सेवा समिति द्वारा लोकार्पण सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
सुरेंद्र नगर : बैंक कॉलोनी स्थित सर्वेश्वर काली मंदिर में नवरात्र फलाहार समिति की ओर से भजन संध्या शाम 4 बजे।
रामलीला महोत्सव :
अचल ताल : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव में जयंत लीला का मंचन शाम 7 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में दशरथ मरण की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
बरौला : ग्यासीराम रामलीला में राम वनगमन लीला का मंचन शाम 7 बजे।
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी में लक्ष्मण-परशुराम संवाद शाम 7 बजे।
श्रीकृष्ण लीला :
सासनी गेट : चिरंजी लाल कन्या इंटर कॉलेज में श्रीकृष्ण लीला महोत्सव में सक्कूबाई लीला का मंचन शाम 7 बजे।
लोकार्पण :
खिरनी गेट : बाबूलाल जैन सदर खजांची मार्ग का जैन समाज सेवा समिति द्वारा लोकार्पण सुबह 11 बजे।