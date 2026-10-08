Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:55 AM IST
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भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
राम बरात :
सेंटर पॉइंट : रामलीला महोत्सव समिति द्वारा टीकाराम मंदिर से रामलीला में राम बरात का आयोजन शाम 8 बजे।
रामलीला महोत्सव :
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 7 बजे।
दशरथ संवाद :
भमोला: आदर्श रामलीला महोत्सव में विश्वामित्र दशरथ संवाद लीला का मंचन शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
रामघाट रोड : देवसैनी साईं मंदिर से सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी स्वामी का नगर संकीर्तन सुबह 6.30 बजे।
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रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
राम बरात :
सेंटर पॉइंट : रामलीला महोत्सव समिति द्वारा टीकाराम मंदिर से रामलीला में राम बरात का आयोजन शाम 8 बजे।
रामलीला महोत्सव :
नौरंगाबाद : टीकाराम कॉलोनी शिव मंदिर में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 7 बजे।
दशरथ संवाद :
भमोला: आदर्श रामलीला महोत्सव में विश्वामित्र दशरथ संवाद लीला का मंचन शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
रामघाट रोड : देवसैनी साईं मंदिर से सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी स्वामी का नगर संकीर्तन सुबह 6.30 बजे।