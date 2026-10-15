Aligarh News: खड़े डंपर से टकराई कार, चालक की गई जान
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 15 Oct 2026 03:05 AM IST
विज्ञापन
अलीगढ़-मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर कस्बा जवां स्थित एक पेट्रोल पंप के पास खराब हालत में खड़े डंपर से मंगलवार की रात को कार की भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान जेएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई।
थाना पुलिस के अनुसार बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव बिरौरा निवासी वाजीत कुमार (30) पुत्र डोरीलाल 13 अक्तूबर को अपने ही गांव के बीमार व्यक्ति को कार में लेकर गांव छेरत स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़ने आया था। मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे मरीज को छोड़कर वापस गांव जा रहा था। जैसे ही वह नायरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार कार वहां पहले से खराब खड़े डंपर से जा टकराई। चालक कार में फंसकर रह गया।
सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह चालक को कार से बाहर निकालकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक दो भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसने अपने पीछे पत्नी और दो पुत्र पांच व दो वर्ष को रोते-बिलखते छोड़ा है। थानाध्यक्ष धीरज कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना पुलिस के अनुसार बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव बिरौरा निवासी वाजीत कुमार (30) पुत्र डोरीलाल 13 अक्तूबर को अपने ही गांव के बीमार व्यक्ति को कार में लेकर गांव छेरत स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़ने आया था। मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे मरीज को छोड़कर वापस गांव जा रहा था। जैसे ही वह नायरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार कार वहां पहले से खराब खड़े डंपर से जा टकराई। चालक कार में फंसकर रह गया।
विज्ञापन
सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह चालक को कार से बाहर निकालकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक दो भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसने अपने पीछे पत्नी और दो पुत्र पांच व दो वर्ष को रोते-बिलखते छोड़ा है। थानाध्यक्ष धीरज कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन