Aligarh News: खड़े डंपर से टकराई कार, चालक की गई जान

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थाना पुलिस के अनुसार बुलंदशहर के थाना छतारी के गांव बिरौरा निवासी वाजीत कुमार (30) पुत्र डोरीलाल 13 अक्तूबर को अपने ही गांव के बीमार व्यक्ति को कार में लेकर गांव छेरत स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़ने आया था। मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे मरीज को छोड़कर वापस गांव जा रहा था। जैसे ही वह नायरा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी तेज रफ्तार कार वहां पहले से खराब खड़े डंपर से जा टकराई। चालक कार में फंसकर रह गया।सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह चालक को कार से बाहर निकालकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिवार में कोहराम मच गया। मृतक दो भाइयों में दूसरे नंबर का था। उसने अपने पीछे पत्नी और दो पुत्र पांच व दो वर्ष को रोते-बिलखते छोड़ा है। थानाध्यक्ष धीरज कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।