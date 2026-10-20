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Aligarh News: इंदौर में सीए ने फंदे से लटककर दी जान

Tue, 20 Oct 2026 02:40 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:40 AM IST
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CA commits suicide by hanging himself in Indore
गांव ऊतरा निवासी 35 वर्षीय सीए राहुल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में फंदा लगाकर जान दे दी। घटना सोमवार सुबह की है। गृहक्लेश के चलते खुदकुशी किए जाने की बात सामने आई है।
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परिजनों ने बताया है कि प्रेमपाल सिंह के दो बेटे और तीन बेटियां हैं। बड़ा बेटा राहुल पढ़ाई पूरी कर सीए बन गया। वह इंदौर में रहने लगा था। माता-पिता और छोटे भाई निमेश को भी अपने साथ ले गया था। राहुल की पांच वर्ष पहले गाजियाबाद निवासी युवती से शादी हुई थी। उसकी पत्नी अधिवक्ता है। दंपती की कोई संतान नहीं थी।
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राहुल के चाचा ओमवीर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह किसी बात को लेकर राहुल और उसकी पत्नी के बीच अनबन हो गई। पत्नी कोर्ट चली गई। इसके बाद राहुल ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची इंदौर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अंतिम संस्कार गांव ऊतरा में किया जाएगा।
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