Aligarh News: समूह से जुड़कर उमा बनीं आत्मनिर्भर, दे रहीं रोजगार

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उन्होंने समूह के माध्यम से काम करना शुरू किया। अक्तूबर 2023 में उमा ने मल्टीग्रेड आटे से बिस्किट और घर पर बने नमकीन उत्पाद तैयार करने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए करीब 60 हजार रुपये लगाए। उमा अपने उत्पादों की बिक्री और उन्हें बाजार तक पहुंचाने पर ध्यान दे रही हैं। उमा ने इस काम से कई महिलाओं को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है।राम आजीविका स्वयं सहायता समूह महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है। समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग मिलता है। उन्हें उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायता मिल रही है।