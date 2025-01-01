Aligarh News: जमालपुर पुल के नीचे फंदे पर लटका मिला एटा के युवक का शव

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पुलिस के मुताबिक, सोमवार दोपहर करीब तीन बजे जमालपुर फाटक के पास रामनगर में पुल के नीचे शव लटका देखकर राहगीर ने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने केबल का तार काटकर शव को नीचे उतारा। तलाशी के दौरान मिले मोबाइल फोन के जरिये मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया। मृतक के भाई तनवीर ने पुलिस को बताया कि मुजीब तीन दिन पहले पत्नी की दवा लेने की बात कहकर जेएन मेडिकल कॉलेज से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। उसकी गुमशुदगी के संबंध में मेडिकल पुलिस चौकी को भी सूचना दी गई थी।परिजनों के अनुसार, मुजीब की पत्नी गंभीर हालत में पिछले 23 दिनों से जेएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। पत्नी की बीमारी को लेकर वह परेशान था। पुलिस मामले में आत्महत्या की आशंका समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी।