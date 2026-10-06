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Aligarh News: मसूदाबाद में नाले में मिला युवक का शव

Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
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Body of a young man found in a drain in Masudabad
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
सोमवार को बन्नादेवी थाना क्षेत्र में मसूदाबाद बस स्टैंड के पास एक नाले में युवक का शव पड़ा मिला। शव से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई।
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पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसने जींस और टी-शर्ट पहनी थी। प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। सीओ धनंजय कुमार ने बताया कि पुलिस लापता लोगों की जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
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