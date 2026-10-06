Aligarh News: मसूदाबाद में नाले में मिला युवक का शव
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:02 AM IST
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सोमवार को बन्नादेवी थाना क्षेत्र में मसूदाबाद बस स्टैंड के पास एक नाले में युवक का शव पड़ा मिला। शव से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई।
पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसने जींस और टी-शर्ट पहनी थी। प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। सीओ धनंजय कुमार ने बताया कि पुलिस लापता लोगों की जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
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पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसने जींस और टी-शर्ट पहनी थी। प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। सीओ धनंजय कुमार ने बताया कि पुलिस लापता लोगों की जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
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