Aligarh News: मसूदाबाद में नाले में मिला युवक का शव

विज्ञापन







पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र लगभग 35 वर्ष है। उसने जींस और टी-शर्ट पहनी थी। प्रारंभिक जांच में शव करीब तीन से चार दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को शरीर पर प्रथम दृष्टया कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। सीओ धनंजय कुमार ने बताया कि पुलिस लापता लोगों की जानकारी जुटा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले की जांच जारी है।

विज्ञापन

सोमवार को बन्नादेवी थाना क्षेत्र में मसूदाबाद बस स्टैंड के पास एक नाले में युवक का शव पड़ा मिला। शव से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी हुई।