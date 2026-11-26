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राघवगढ़ी निवासी नेकराम पुत्र धर्मपाल की पत्नी सरिता अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके करावली थाना मुरसान जिला हाथरस गई हुई थी। घर पर वृद्ध पिता और मां रामवती थीं। परिजन के अनुसार मंगलवार रात किसी समय नेकराम अपने कमरे में रस्सी के सहारे फंदे पर लटक गया। बुधवार सुबह पिता उसके कमरे में पहुंचे तो बेटे का शव फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी चीख सुनकर पत्नी सहित पड़ोसी भागकर पहुंचे।खबर उसकी पत्नी सरिता को दी गई। मृतक के साले ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर अपने बहनोई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई। सूचना पर चौकी प्रभारी मृणाल गुप्ता पहुंच गए। उन्होंने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नेकराम के चार वर्ष और आठ माह के दो बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और हरियाणा के एक चिकित्सालय में उपचार चल रहा था।