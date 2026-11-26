Aligarh News: घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 26 Nov 2026 02:36 AM IST
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जट्टारी (अलीगढ़)। टप्पल थाने के राघवगढ़ी गांव में बुधवार की सुबह एक युवक शव उसके कमरे में लोहे के गर्डर के सहारे रस्सी के फंदे पर लटका मिला। उसकी पत्नी मायके में थी। सुबह पिता ने सबसे पहले बेटे का शव देखा। उधर, मृतक के साले ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी।
राघवगढ़ी निवासी नेकराम पुत्र धर्मपाल की पत्नी सरिता अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके करावली थाना मुरसान जिला हाथरस गई हुई थी। घर पर वृद्ध पिता और मां रामवती थीं। परिजन के अनुसार मंगलवार रात किसी समय नेकराम अपने कमरे में रस्सी के सहारे फंदे पर लटक गया। बुधवार सुबह पिता उसके कमरे में पहुंचे तो बेटे का शव फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी चीख सुनकर पत्नी सहित पड़ोसी भागकर पहुंचे।
खबर उसकी पत्नी सरिता को दी गई। मृतक के साले ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर अपने बहनोई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई। सूचना पर चौकी प्रभारी मृणाल गुप्ता पहुंच गए। उन्होंने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नेकराम के चार वर्ष और आठ माह के दो बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और हरियाणा के एक चिकित्सालय में उपचार चल रहा था।
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राघवगढ़ी निवासी नेकराम पुत्र धर्मपाल की पत्नी सरिता अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने मायके करावली थाना मुरसान जिला हाथरस गई हुई थी। घर पर वृद्ध पिता और मां रामवती थीं। परिजन के अनुसार मंगलवार रात किसी समय नेकराम अपने कमरे में रस्सी के सहारे फंदे पर लटक गया। बुधवार सुबह पिता उसके कमरे में पहुंचे तो बेटे का शव फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। उनकी चीख सुनकर पत्नी सहित पड़ोसी भागकर पहुंचे।
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खबर उसकी पत्नी सरिता को दी गई। मृतक के साले ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर अपने बहनोई की मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए हत्या की आशंका जताई। सूचना पर चौकी प्रभारी मृणाल गुप्ता पहुंच गए। उन्होंने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नेकराम के चार वर्ष और आठ माह के दो बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और हरियाणा के एक चिकित्सालय में उपचार चल रहा था।
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