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Aligarh News: जनरल स्टोर की आड़ में सट्टे का खेल, पिता-पुत्र गिरफ्तार

Mon, 12 Oct 2026 03:06 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:06 AM IST
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Betting racket run under the guise of a general store; father and son arrested
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
बन्नादेवी क्षेत्र के शिवपुरी में जनरल स्टोर की आड़ में सट्टे का कारोबार करने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। दुकान से 25,390 रुपये, चार मोबाइल और सट्टे का हिसाब दर्ज तीन डायरियां बरामद हुई हैं।
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सीओ द्वितीय धनंजय सिंह के मुताबिक, शनिवार रात करीब आठ बजे पुलिस ने अग्रवाल जनरल स्टोर पर छापा मारकर संचालक राकेश कुमार अग्रवाल और उसके बेटे बादल अग्रवाल को पकड़ा। राकेश के पास से 14,500 रुपये, दो मोबाइल और एक डायरी मिली, जिसमें लोगों के नाम और सट्टे का हिसाब दर्ज था। वहीं, बादल के पास से 10,890 रुपये और दो डायरियां बरामद हुईं। आरोप है कि दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए दिल्ली, दिसावर, गाजियाबाद और फरीदाबाद के सट्टे के नंबर बुक कराते थे। उधार में सट्टा खिलाकर ब्याज समेत वसूली भी की जाती थी।
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पुलिस को मोबाइल में सट्टे की पर्चियों की तस्वीरें, पेटीएम लेनदेन के स्क्रीनशॉट और 48 हजार रुपये के लेनदेन का रिकॉर्ड मिला। रिपोर्ट दर्ज कर रविवार को दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया
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