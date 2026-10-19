अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा: आंखों में सुनहरे सपने, अलीगढ़ में बच्चों ने हौसले के साथ दिया एग्जाम

आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने और कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए छात्र-छात्राएं रविवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया।

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अलीगढ़ के डीएस बाल मंदिर स्कूल में बनाए गए केंद्र पर विद्यार्थी निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले ही पहुंचने लगे थे। किसी के चेहरे पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद झलक रही थी तो कोई परीक्षा को लेकर गंभीरता से तैयारी में जुटा नजर आया। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर विद्यार्थियों ने परिसर में चस्पा सूची में अपने रोल नंबर देखे। इसके बाद अपने निर्धारित कक्ष की जानकारी लेकर कमरों की ओर बढ़े।सुबह 11 बजे परीक्षा शुरू हुई, जो दोपहर 12:30 बजे तक चली। इसमें अलीगढ़ शहर के अलावा जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से भी विद्यार्थी शामिल हुए। दूर-दराज से आए कई परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुंचाने के बाद अभिभावक बाहर इंतजार करते रहे।पेपर अच्छा रहा। ज्यादातर सवाल समझ में आ गए थे। कुछ सवालों में थोड़ा समय लगा। सभी प्रश्न हल करने की कोशिश की।हिंदी और सामान्य ज्ञान के सवाल आसानी से हल हो गए, लेकिन गणित के कुछ प्रश्नों में ज्यादा समय लगा। समय का सही प्रयोग करना भी एक चुनौती थी।मैंने परीक्षा की तैयारी पूरी मेहनत से की थी। छात्रवृत्ति मिलती है तो आगे की पढ़ाई में परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। अच्छे परिणाम की उम्मीद है।अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में अखबार से जानकारी मिली। परीक्षा में शामिल होकर अच्छा लगा। इससे आगे बढ़ने का मौका मिलता है।मैंने पहली बार यह परीक्षा दी है। शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन प्रश्नपत्र मिलने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा। अब परिणाम का इंतजार है।इससे प्रतियोगी परीक्षाओं का अनुभव मिला। सवाल हल करते समय एकाग्रता और समय प्रबंधन का महत्व समझ आया। आगे भी ऐसी परीक्षाओं में भाग लेना चाहूंगी।मैं आगे की पढ़ाई करके अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती हूं। छात्रवृत्ति मिलती है तो किताबों और पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।प्रश्नपत्र का स्तर संतुलित लगा। कुछ सवाल सीधे थे, जबकि कुछ में सोचकर उत्तर देना पड़ा। परीक्षा देकर अच्छा अनुभव मिला। अच्छे परिणाम की उम्मीद है।