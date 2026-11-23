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आठ विधाओं में विद्यार्थियों की कलाकृतियां होंगी आकर्षण का केंद्र, गुजरात के पांच उत्कृष्ट चित्रकार भी दिखाएंगे हुनरअमर उजाला ब्यूरोअलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) का ललित कला विभाग 25 नवंबर को कला के विविध रंगों से सराबोर होगा। विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सह उत्सव ‘आर्ट बेलेजा 2.0’ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल की झलक देखने को मिलेगी। आठ अलग-अलग विधाओं में तैयार कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी, वहीं गुजरात के पांच उत्कृष्ट चित्रकार भी अपनी मौजूदगी से आयोजन की रौनक बढ़ाएंगे।विभागाध्यक्ष प्रो. आबिद हादी ने बताया कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और फैकल्टी सदस्यों के साझा प्रयास से इस आयोजन को आकार दिया गया है। पिछले वर्ष शुरू किए गए इस कला उत्सव का यह दूसरा संस्करण है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और कला की विभिन्न विधाओं से रूबरू होने का अवसर देना है। विद्यार्थियों ने पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन और डेकोरेटिव आर्ट समेत आठ विधाओं में कलाकृतियां तैयार की हैं। उन्होंने बताया कि गुजरात के पांच उत्कृष्ट चित्रकारों की सहभागिता से आयोजन को अंतरराष्ट्रीय कला संवाद का मंच बनाने का प्रयास किया गया है।प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार सुबह 11 बजे ललित कला विभाग में होगा। एएमयू की कुलपति प्रो. नईमा खातून संरक्षक होंगी। आईपीआर की संस्थापक निदेशक प्रो. आजरमी दुख्त सफवी मुख्य अतिथि, जबकि पद्मश्री प्रो. सैयद जिलुर रहमान और कला संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद रिजवान खान विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रख्यात कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी यूसुफ हुसैन और वास्तुकला विभाग के डॉ. फराज फारूक विशेष अतिथि होंगे। आयोजन के समन्वयक अदनान खान, फैकल्टी समन्वयक अब्दुर रहमान और डॉ. बुशरा नसीम हैं।