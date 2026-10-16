एएमयू: सर सैयद डे आज, घोड़ा-बग्घी से गुलिस्तान-ए-पार्क पहुंचेंगे न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 17 Oct 2026 01:30 AM IST
सार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के प्रधानाचार्य रियर एडमिरल एस. एम. उरूज अतहर होंगे। गुजरात के केपी समूह के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि होंगे।
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विस्तार
एएमयू संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती शनिवार को मनाई जाएगी। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह होंगे। वह वीसी लॉज से घोड़ा-बग्घी से गुलिस्तान-ए-पार्क पहुंचेंगे।
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विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के प्रधानाचार्य रियर एडमिरल एस. एम. उरूज अतहर होंगे। गुजरात के केपी समूह के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि होंगे।
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कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह छह बजे यूनिवर्सिटी की मस्जिद में कुरआन ख्वानी से होगी। सुबह सात बजे सर सैयद की मजार पर चादरपोशी की जाएगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे सर सैयद हाउस में उनके लेखन और पुस्तकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पुस्तक लोकार्पण समारोह भी आयोजित होगा। मुख्य समारोह सुबह 10:45 बजे गुलिस्तान-ए-पार्क में शुरू होगा।
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इस मौके पर अंतरराष्ट्रीय सर सैयद अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रमुख इस्लामी दार्शनिक एवं विद्वान प्रो. हुसैन नस्र को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार देंगे। कर्नाटक के गुलबर्गा स्थित ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी (खोजा/ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी, गुलबर्गा) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।