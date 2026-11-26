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विभागाध्यक्ष प्रो. आबिद हादी ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों के साझा प्रयास से इस आयोजन को आकार दिया गया है। कुलपति के सामने एक छात्र ने अपने ही विभाग के सीनियर फैकल्टी की कार्यप्रणाली पर खूब भड़ास निकाली। उन्हें दीमक भी कह दिया।इस दौरान समन्वयक अदनान खान ने प्रदर्शनी में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनी के लिए यूनिवर्सिटी ने आर्थिक मदद नहीं की, बल्कि बाहर से मांगी गई धनराशि का ऑडिट करने की बात कही गई।उन्होंने कहा कि उनके विभाग के सीनियर फैकल्टी नहीं चाहते कि कोई कार्यक्रम हो। रोड़ा अटकाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर पद्मश्री प्रो. सैयद जिलुर रहमान, कला संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद रिजवान खान, डॉ. फराज फारूक आदि मौजूद रहे।