Aligarh News: एएमयू में कला का रंग जमा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 02:39 AM IST
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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के ललित कला विभाग के चित्रकारों ने हुनर दिखाया। आठ अलग-अलग विधाओं में तैयार कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। शुभारंभ कुलपति प्रो. नईमा खातून ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों के रचनात्मक कार्यों की तारीफ की।
विभागाध्यक्ष प्रो. आबिद हादी ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों के साझा प्रयास से इस आयोजन को आकार दिया गया है। कुलपति के सामने एक छात्र ने अपने ही विभाग के सीनियर फैकल्टी की कार्यप्रणाली पर खूब भड़ास निकाली। उन्हें दीमक भी कह दिया।
इस दौरान समन्वयक अदनान खान ने प्रदर्शनी में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनी के लिए यूनिवर्सिटी ने आर्थिक मदद नहीं की, बल्कि बाहर से मांगी गई धनराशि का ऑडिट करने की बात कही गई।
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उन्होंने कहा कि उनके विभाग के सीनियर फैकल्टी नहीं चाहते कि कोई कार्यक्रम हो। रोड़ा अटकाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर पद्मश्री प्रो. सैयद जिलुर रहमान, कला संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद रिजवान खान, डॉ. फराज फारूक आदि मौजूद रहे।
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विभागाध्यक्ष प्रो. आबिद हादी ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों के साझा प्रयास से इस आयोजन को आकार दिया गया है। कुलपति के सामने एक छात्र ने अपने ही विभाग के सीनियर फैकल्टी की कार्यप्रणाली पर खूब भड़ास निकाली। उन्हें दीमक भी कह दिया।
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इस दौरान समन्वयक अदनान खान ने प्रदर्शनी में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनी के लिए यूनिवर्सिटी ने आर्थिक मदद नहीं की, बल्कि बाहर से मांगी गई धनराशि का ऑडिट करने की बात कही गई।
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उन्होंने कहा कि उनके विभाग के सीनियर फैकल्टी नहीं चाहते कि कोई कार्यक्रम हो। रोड़ा अटकाने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर पद्मश्री प्रो. सैयद जिलुर रहमान, कला संकाय के डीन प्रो. मोहम्मद रिजवान खान, डॉ. फराज फारूक आदि मौजूद रहे।