Aligarh News: जिला निशानेबाजी चैंपियनशिप में अमित का दबदबा

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लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ शूटिंग एंड स्पोर्ट्स के तहत आयोजित प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्कूल की ट्रॉफी सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल को मिली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दूसरे और ओएलएफ तीसरे स्थान पर रहा। विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला ओलंपिक संघ के सचिव मजहर उल कमर ने कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र हर साल 20 से अधिक राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज तैयार कर रहा है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस अवसर पर कोच वेदप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे।- 10 मीटर एयर पिस्टल, सीनियर पुरुष : संदीप कुमार प्रथम (346 अंक), वैभव सोलंकी द्वितीय (345 अंक), आदित्य पुंडीर तृतीय- सीनियर महिला, नेशनल रूल : अनु सिंह (यूपी पुलिस) प्रथम (330 अंक), लुबना सफीक द्वितीय, तनु चौहान तृतीय- जूनियर पुरुष, नेशनल रूल : प्रशांत कुमार प्रथम, पुनीत ठाकुर द्वितीय, एलिस मैसी तृतीय- जूनियर महिला, नेशनल रूल : परी शर्मा प्रथम, सृष्टि माथुर द्वितीय, प्रियांशी गर्ग तृतीय- युवा पुरुष, नेशनल रूल : पुलकित शर्मा प्रथम, दक्ष प्रताप सिंह द्वितीय, आरनव वार्ष्णेय तृतीय- युवा महिला, नेशनल रूल : अद्दीबा अली प्रथम, अनिका गुप्ता द्वितीय, मुस्कान वर्मा तृतीय- युवा महिला, आईएसएसएफ : आस्था तिवारी प्रथम (365 अंक), मुग्धा श्री द्वितीय, सोनल तृतीय- जूनियर पुरुष, आईएसएसएफ : सक्षम प्रताप सिंह प्रथम, अंश प्रताप सिंह द्वितीय, तुषार तोमर तृतीय- महिला, आईएसएसएफ : अन्वेषा भारद्वाज प्रथम (361 अंक), प्रियांशी भारद्वाज द्वितीय, सृष्टि माथुर तृतीय- अंडर-12 एयर पिस्टल : समृद्धि प्रथम, हर्ष कौशिक द्वितीय- एयर राइफल पुरुष, नेशनल रूल : मनीष सिंह प्रथम, लक्ष्य सैनी द्वितीय, अभिनव शर्मा तृतीय- एयर राइफल महिला, नेशनल रूल : व्योमिका वार्ष्णेय प्रथम, खुशी पुष्कर द्वितीय- पैरा एयर राइफल पुरुष : खुजेमा उर्रोज प्रथम