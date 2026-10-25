फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aligarh Weather Alert

अलीगढ़: दो दिन फिर बिगड़ेगा मौसम, गरज-चमक के साथ वज्रपात-तेज हवाएं और भारी वर्षा का अलर्ट, ये बातें रखें ध्यान

Sun, 25 Oct 2026 01:01 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 25 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम में अनावश्यक आवागमन से बचने को कहा है। उन्हें खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों के नीचे न खड़े होने और वज्रपात के समय पक्के भवन में शरण लेने की सलाह दी गई है।

विज्ञापन
Aligarh Weather Alert
मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती मौसम तंत्र विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 एवं 29 अक्तूबर को यूपी के विभिन्न जिलों में खराब मौसम की आशंका है। इसमें गरज-चमक, वज्रपात, तेज हवाएं और भारी वर्षा शामिल है। इसे देखते हुए अलीगढ़ जिला प्रशासन ने एहतियाती तैयारियां शुरू कर दी हैं।

विज्ञापन


अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रभारी प्रमोद कुमार ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जन-धन की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने को कहा। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने का आदेश दिया गया है। जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, नालों की सफाई और जर्जर भवनों पर कार्रवाई के निर्देश हैं। किसानों को मौसम की चेतावनी देकर फसलें और अनाज सुरक्षित रखने को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य इकाइयों में दवाओं और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्युत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


इन बातों का रखें ध्यान
प्रशासन ने नागरिकों से खराब मौसम में अनावश्यक आवागमन से बचने को कहा है। उन्हें खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों के नीचे न खड़े होने और वज्रपात के समय पक्के भवन में शरण लेने की सलाह दी गई है। अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक मौसम चेतावनियों पर विश्वास करने की अपील की गई है। किसी भी जनहानि, पशुहानि, मकान या फसल क्षति पर तत्काल अधिकारियों को सूचना दें। आपदा संबंधी सूचना के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अलीगढ़ के व्हाट्सऐप/मोबाइल नंबर 9458445291 पर संपर्क करें।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed