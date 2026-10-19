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अलीगढ़ : बाइक भिड़ीं, बेटी के कांस्टेबल बनने की मिठाई बांटकर लौट रहे एसवी कॉलेज छात्रसंघ पूर्व अध्यक्ष की मौत

Mon, 19 Oct 2026 10:35 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 19 Oct 2026 10:35 AM IST
सार

बेटी प्रतिष्ठा का चयन हाल ही में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर हुआ है। इसी खुशी में महिपाल अलीगढ़ स्थित घर से बाइक से गांव में मिठाई वितरित करने गए थे। गांव से लौटते समय उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाई की मौके पर ही मौत हो गई।

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Aligarh Ex SV College Union President Dies Bike Collision
मृतक महीपाल सिंह यादव - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
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अकराबाद के पनैठी-गंगीरी रोड पर कौड़ियागंज के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में श्रीवार्ष्णेय कॉलेज (एसवी कॉलेज) छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष महीपाल सिंह यादव (50) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार शाम करीब 7:30 बजे हुआ। दूसरी बाइक सवार कासगंज जिले के सोरों-कछला निवासी मंजीत और कल्लू को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

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महीपाल सिंह यादव गंगीरी के गांव गालिबपुर के रहने वाले थे। इन दिनों स्वर्ण जयंती नगर में परिवार सहित रहते थे। उनके छोटे भाई डीआर यादव ने बताया कि भाई की बेटी प्रतिष्ठा का चयन हाल ही में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर हुआ है। इसी खुशी में वह अलीगढ़ स्थित घर से बाइक से गांव में मिठाई वितरित करने गए थे।
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गांव से लौटते समय उनकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाई की मौके पर ही मौत हो गई। महीपाल सिंह यादव वर्ष 2003-04 में एसवी कॉलेज छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे। वह अपने पीछे पत्नी मांडवी और बेटा आदित्य व बेटी प्रतिष्ठा को छोड़ गए हैं। पुलिस ने तीनों बाइक सवारों की पहचान कर घटना की सूचना परिजनों को दी और घायलों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज मिश्रा का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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