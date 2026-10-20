अलीगढ़: दशहरा शोभायात्रा-काली जी की सवारी आज, शहर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट, रावण वध नुमाइश मैदान में

आंतरिक और शोभायात्रा मार्ग डायवर्जन

सायंकाल चार बजे से आंतरिक डायवर्जन लागू होगा। रावण दहन के समय कम्पनीबाग, रसलगंज, मसूदाबाद चौराहा से नुमाइश मैदान की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। शंहशाह तिराहा, ब्लूवर्ड स्कूल, तस्वीर महल और गूलर रोड नगर निगम कार्यशाला चौराहा से भी प्रवेश वर्जित होगा। आईटीआई कॉलेज और जेलपुल के नीचे, मेहर पैलेस तथा नई बस्ती की ओर से भी वाहन नहीं आ सकेंगे। शोभायात्रा के समय नौरंगाबाद पुल, डी ए वी इंटर कॉलेज की तरफ से अचलताल की ओर यातायात मोड़ा जाएगा। दुबे पड़ाव चौराहे से अचलताल की तरफ, मदारगेट से आर्य समाज रोड की तरफ भी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कम्पनीबाग से मदारगेट, मीरुमल से मामूभांजा और बारहद्वारी से मीरुमल की तरफ भी डायवर्जन होगा। शंहशाह तिराहा से होली चौक और होली चौक से रघुवीरपुरी बारहद्वारी की तरफ भी वाहनों को मोड़ा जाएगा।



यहां करें पार्किंग

रावण वध लीला मंचन के लिए नुमाइश मैदान में पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अति महत्वपूर्ण व्यक्ति पार्किंग मुजम्मिल गेट के दाहिनी ओर, काकोरी द्वार के अंदर दोनों ओर खाली स्थान में उपलब्ध होगी। कृष्णांजली के सामने, नुमाइश मैदान अतिथि गृह द्वार के सामने खाली मैदान में भी पार्किंग रहेगी। सेन्ट लुइज़ा सोल्स स्कूल और राजेन्द्र सिंह अखाड़ा में भी अति महत्वपूर्ण व्यक्ति पार्किंग की सुविधा होगी। आम जनता के लिए रसलगंज चौराहे की तरफ से आने वालों के लिए मसूदाबाद बस अड्डा में पार्किंग है। सारसौल चौराहे की तरफ से आने वालों के लिए एनसीसी मैदान शंहशाह तिराहा और सिंचाई विभाग नलकूप कॉलोनी में पार्किंग उपलब्ध होगी। बारहद्वारी/होली चौक की तरफ से आने वालों के लिए नगर निगम कार्यशाला के बराबर खाली मैदान में पार्किंग की व्यवस्था है। तस्वीर महल चौराहे की तरफ से आने वालों के लिए कलेक्ट्रेट/दीवानी की तरफ सड़क किनारे और बरौला पुल से आने वालों के लिए आईटीआई कॉलेज के मैदान में पार्किंग होगी।



बैरियर्स और आपातकालीन सेवाएं

शहर में कई स्थानों पर अवरोधक बिंदु स्थापित किए जाएंगे। इनमें सारसौल चौराहा, मसूदाबाद चौराहा, रसलगंज, तहसील तिराहा और बन्नादेवी तिराहा शामिल हैं। नगर निगम कार्यशाला तिराहा, शंहशाह तिराहा, डी विश्वास तिराहा और आईटीआई पुलिस चौकी के सामने भी अवरोधक होंगे। तस्वीर महल, जेलपुल तस्वीर महल की तरफ और जेलपुल मेहर पैलेस के दोनों ओर भी अवरोधक लगाए जाएंगे। रोगी वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सभी वाहन इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। पुलिस अधीक्षक यातायात, अलीगढ़ ने बताया कि डायवर्जन के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। यह व्यवस्था सुचारु यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।