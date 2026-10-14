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Aligarh News: अलीगढ़ ने आगरा और देवीपाटन को हराया

Wed, 14 Oct 2026 03:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:00 AM IST
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Aligarh defeated Agra and Devipatan
प्रतियोगिता में प्रतिभाग करतीं खिलाड़ी। - फोटो : samvad
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्टेडियम में कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। मेजबान अलीगढ़ सहित लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी की टीमों ने जीत दर्ज की।
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प्रतियोगिता में लखनऊ ने बस्ती को 3-0 गोल से हराया। प्रयागराज ने झांसी को 3-1 गोल से शिकस्त दी। वाराणसी ने मिर्जापुर को 4-0 गोल से पराजित किया, जबकि अलीगढ़ ने आगरा को 4-0 गोल से मात दी।
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आजमगढ़ ने सहारनपुर को 5-0 गोल से हराया। अयोध्या ने झांसी को 6-0 गोल से शिकस्त दी। गोरखपुर ने कानपुर को 3-0 गोल से पराजित किया। वाराणसी ने बरेली को 3-0 गोल से हराया। अलीगढ़ ने देवीपाटन को 2-0 गोल से मात दी, जबकि प्रयागराज ने मुरादाबाद को 3-0 गोल से हराकर जीत अपने नाम की।
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सुबह 6:30 बजे एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता भी मौजूद रहीं।
ये रहे निर्णायक : प्रतियोगिता में टेक्निकल अफसर ब्रजेश कुमार के साथ आशा, मधु, संजय गौतम, रश्मि सिंह, एमएच डोरा, आरती, प्रियंका, शिवानी चौधरी, मनीषा और मुस्कान सागर ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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