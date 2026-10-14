Aligarh News: अलीगढ़ ने आगरा और देवीपाटन को हराया

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प्रतियोगिता में लखनऊ ने बस्ती को 3-0 गोल से हराया। प्रयागराज ने झांसी को 3-1 गोल से शिकस्त दी। वाराणसी ने मिर्जापुर को 4-0 गोल से पराजित किया, जबकि अलीगढ़ ने आगरा को 4-0 गोल से मात दी।आजमगढ़ ने सहारनपुर को 5-0 गोल से हराया। अयोध्या ने झांसी को 6-0 गोल से शिकस्त दी। गोरखपुर ने कानपुर को 3-0 गोल से पराजित किया। वाराणसी ने बरेली को 3-0 गोल से हराया। अलीगढ़ ने देवीपाटन को 2-0 गोल से मात दी, जबकि प्रयागराज ने मुरादाबाद को 3-0 गोल से हराकर जीत अपने नाम की।सुबह 6:30 बजे एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी पूनम लता भी मौजूद रहीं।ये रहे निर्णायक : प्रतियोगिता में टेक्निकल अफसर ब्रजेश कुमार के साथ आशा, मधु, संजय गौतम, रश्मि सिंह, एमएच डोरा, आरती, प्रियंका, शिवानी चौधरी, मनीषा और मुस्कान सागर ने निर्णायक की भूमिका निभाई।