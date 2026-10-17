फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Aditya becomes the champion of the AMU Strength Challenge

Aligarh News: आदित्य बने एएमयू स्ट्रेंथ चैलेंज के चैंपियन

Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:25 AM IST
विज्ञापन
Aditya becomes the champion of the AMU Strength Challenge
प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी। - फोटो : samvad
एएमयू जिम्नेजियम हॉल में आयोजित इंटर स्कूल पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू सिटी स्कूल के आदित्य कुमार ने 425 किलोग्राम भार उठाकर एएमयू स्ट्रेंथ चैलेंज का खिताब जीता। यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के सैयद अयान अहमद 380 किलोग्राम भार उठाकर दूसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन



टीम चैंपियनशिप में सैयद हामिद अली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 32 अंकों के साथ प्रथम, एएमयू सिटी स्कूल 19 अंकों के साथ द्वितीय और यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक 11 अंकों के साथ तृतीय स्थान पर रहा। 55 किलोग्राम वर्ग में कुनैन रजा, 60 किलोग्राम में अरीब आबिद और 65 किलोग्राम में धर्मेंद्र सिंह मालान ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिमखाना क्लब की अध्यक्ष प्रो. इफ्फत असगर ने किया। इस दौरान वरिष्ठ जिम्नेजियम प्रशिक्षक मजहर उल कमर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed