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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   ADA's first multi-use project will be built in Jamalpur at a cost of Rs 25 crore

Aligarh News: जमालपुर में 25 करोड़ से बनेगा एडीए का पहला मल्टीयूज प्रोजेक्ट

Thu, 15 Oct 2026 03:12 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:12 AM IST
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ADA's first multi-use project will be built in Jamalpur at a cost of Rs 25 crore
एडीए कार्यालय। - फोटो : Archive
शहर में आवास और कारोबार के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में एडीए ने जमालपुर में अपना पहला मल्टीयूज प्रोजेक्ट बनाने की योजना तैयार की है। करीब 25 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा।
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इसके लिए प्रस्तावित भवन ग्राउंड फ्लोर के अलावा आठ मंजिल का होगा, जिसमें आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह उपलब्ध कराने की योजना है। इस परियोजना के लिए चिह्नित जमीन नगर निगम की है। योजना के तहत एक ही परिसर में रहने और कारोबार करने की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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इससे जमालपुर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ व्यवस्थित शहरी विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। पीपीपी मॉडल के तहत प्राधिकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
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एडीए उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने बताया कि जमालपुर में मल्टीयूज प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना है। इसमें आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं को एक साथ उपलब्ध कराने की अवधारणा है। इससे क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शहर के नियोजित विकास में मदद मिलेगी।
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