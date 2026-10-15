Aligarh News: एक से 10 नवंबर तक लगेगा आतिशबाजी बाजार

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एडीएम सिटी ने बताया कि लगातार पांच दुकानों के बाद एक दुकान खाली छोड़ी जाएगी, ताकि सुरक्षा के मानकों को पूरा किया जा सके। एक अस्थायी पुलिस चौकी और चिकित्सा कैंप लगाया जाएगा, जहां एक एंबुलेंस तैनात रखी जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने नियमों का पालन करने के निर्देश दिए, कहा कि उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। सहायक अधिकारी विद्युत सुरक्षा ने कहा कि दुकानों में किसी प्रकार का कोई विद्युत प्वाइंट न लगाया जाए। पुराने तारों का प्रयोग न किया जाए एवं तार कवर्ड या पाइप में रखे जाएं।बैरीकेडिंग लगाकर बाजार के अंदर वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। क्रय/विक्रय के पूर्ण विवरण सहित एक स्टॉक रजिस्टर रखना होगा। बैठक में एसडीएम कोल डाॅ. गजेंद्रपाल सिंह, बीके तिवारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी, संजीव कुमार सिंह, व्यापारी प्रदीप गंगा आदि मौजूद रहे।