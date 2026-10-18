Aligarh News: 113 साल की परंपरा, 20 दस्तरखान और 40 हजार लोग

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यूनिवर्सिटी के 20 हॉलों में दस्तरखान सजे और करीब 40 हजार विद्यार्थियों, शिक्षकों व मेहमानों ने दावत का लुत्फ उठाया। गोश्त के कोरमे से लेकर बिरयानी, पुलाव, रोटी और शाही टुकड़े तक का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया।सर सैयद डे पर सामूहिक दावत की परंपरा वर्ष 1913-14 में शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में एसएस हॉल में कई हॉलों के विद्यार्थी एक साथ बैठकर खाना खाते थे। वर्ष 2000 के बाद विद्यार्थियों और हॉलों की संख्या बढ़ने के कारण दावत की व्यवस्था अलग-अलग हॉलों में शुरू हो गई। अब हर हॉल में विद्यार्थियों और मेहमानों के लिए दस्तरखान सजाए जाते हैं।दावत के आंकड़े एक नजर मेंपरंपरा की शुरुआत : वर्ष 1913-14दस्तरखान : 20 हॉलों मेंकुल लोग : करीब 40 हजार, जिनमें मेहमान भी शामिलयूनिवर्सिटी में विद्यार्थी : करीब 27 हजारबकरे : करीब 800बिरयानी : करीब 40 क्विंटलपुलाव : करीब 35 क्विंटलरोटी : करीब 15 क्विंटलशाही टुकड़ा : करीब 40 क्विंटल