Aligarh News: वर्कशॉप से रूटों पर नहीं उतरीं 41 बसें, ग्रामीण यात्री परेशान

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इनमें छर्रा, पालीमुकीमपुर, गंगीरी, जलाली, अकराबाद, गोरई, बेसवां, गोंडा, पिसावा, चंडाैस, गभाना, बराैली, जवां और कासिमपुर शामिल हैं। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। बसों के इंतजार में समय बर्बाद होने से ग्रामीण अवैध वाहनों में सफर करने को मजबूर हैं।रोडवेज बसों की कमी का असर नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। रोजमर्रा के काम से शहर आने वाले यात्री भी प्रभावित हो रहे हैं। कई क्षेत्रों में समय पर बस नहीं मिलने से लोग निजी वाहनों का सहारा लेते हैं। इससे उनका सफर मुश्किल होने के साथ खर्च भी बढ़ जाता है।रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इन बसों को अलग-अलग रूटों पर चलाया जाएगा। इसके लिए एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस योजना से ग्रामीण यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। संवाद