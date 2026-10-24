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Aligarh News: प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स में 20 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Sat, 24 Oct 2026 03:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 03:05 AM IST
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20 athletes to showcase their mettle at the state level athletics meet
ट्रायल में प्रतिभाग करते खिलाड़ी। - फोटो : samvad
प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए मंडल की 20 सदस्यीय टीम वाराणसी रवाना होगी। यह प्रतियोगिता 31 अक्तूबर से एक नवंबर तक क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी की ओर से आयोजित होगी। ॉ
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टीम में अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा के 20 खिलाड़ी शामिल हैं। टीम के मैनेजर शौकत अली होंगे। इस टीम के लिए शुक्रवार को ट्रायल कर खिलाड़ियों का चयन किया गया।
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टीम में पुनीत कुमार (1500 मीटर), रोहित (1500 मीटर), विवेक कुमार (5000 मीटर), सागर चौधरी (5000 मीटर), कान्हा कुमार (800 मीटर), कुंदन (800 मीटर), शिवम तोमर (400 मीटर) और अनमोल का 400 मीटर की दौड़ के लिए चयन किया गया। इसी क्रम में आदित्य (100 मीटर, लंबी कूद), ऋषभ (100 और 200 मीटर), विजय कुमार (200 मीटर), अर्पित राजपूत (डिस्कस थ्रो, शॉटपुट), प्रशांत (जैवलिन थ्रो), ओम शर्मा (शॉटपुट), अरुण कुमार (3000 मीटर स्टीपलचेज), देवेश कुमार गौड़ (3000 मीटर), शिवम सुरोही (400 मीटर हर्डल), शिवम शर्मा (3000 मीटर), शिवम रावत (रेस वॉक) और अनमोल का चयन का 400 मीटर हर्डल के लिए चयन किया गया है।
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