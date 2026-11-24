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समारोह में अतरौली के 43, जवां के तीन, गंगीरी के 29, बिजौली के 40 और गभाना के दो जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सभी को सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि और गृहस्थी का सामान प्रदान किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख केहर सिंह राजपूत ने नवदंपतियों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया। इस दौरान डीडीओ सुभाष नेमा, डीपीओ कृष्णकांत राय, मनोज कुमार, विनीत मलिक, बीडीओ नरेंद्र सिंह, एडीओ हरपाल सिंह, केपी सिंह, सचिव मनोज कुमार, पुष्पेंद्र शर्मा, रामकुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नरौना 12 नंबर में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें 117 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच सात फेरे लेकर एक-दूसरे का जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया।