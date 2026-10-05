Aligarh News: जेएन मेडिकल कॉलेज में एक साल में 11 लाख मरीजों का हुआ उपचार

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मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज ने वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि 11 लाख से अधिक बाह्य रोगी मरीजों का उपचार किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उच्च निगरानी इकाई, सीएसआर के सहयोग से ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट और एंडोस्कोपी कक्ष जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। मेडिकल कॉलेज में 1269 बेड हैं।कुलपति प्रो. नईमा खातून ने कहा कि जेएन मेडिकल कॉलेज की पहचान उसके शिक्षकों, विद्यार्थियों, स्वास्थ्यकर्मियों और पूर्व छात्रों की मेहनत से बनी है। इस अवस पर सहकुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान, डीन प्रो. मोहम्मद खालिद आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ. बुशरा सिद्दीकी और डॉ. जमील अहमद ने किया।चार दशक बाद मिले 1982 बैच के छात्र1982 बैच के पूर्व छात्रों का पुनर्मिलन विशेष आकर्षण रहा। चार दशक से अधिक समय बाद कॉलेज पहुंचे पूर्व छात्रों ने पुराने साथियों से मुलाकात की और अपने छात्र जीवन की यादें साझा कीं। पिछले एक वर्ष में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को चिकित्सा शिक्षा, मरीजों की देखभाल, मार्गदर्शन और कॉलेज के विकास में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।